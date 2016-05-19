​Суд отложил на июнь рассмотрение дела о банкротстве Тельмана Исмаилова

Баку. 19 мая. REPORT.AZ/ Арбитражный суд Московской области отложил на 16 июня рассмотрение заявления бывшего владельца Черкизовского рынка, основателя группы АСТ бизнесмена Тельмана Исмаилова о собственном банкротстве, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Суд перенес слушания с тем, чтобы дождаться рассмотрения кассационных жалоб на постановление Десятого арбитражного апелляционного суда, отменившего в марте решение подмосковного арбитража о банкротстве Исмаилова, принятое по заявлению гражданина Бориса Зубкова.

Суд на предыдущем заседании обязал Исмаилова представить список его кредиторов и должников, копии документов, подтверждающие право собственности и другие документы.