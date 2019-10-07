Суд отклонил иск Трампа о раскрытии налоговых деклараций

Федеральный суд Южного округа штата Нью-Йорк cегодня отклонил поданный президентом США Дональдом Трампом иск с требованием признать незаконными попытки раскрытия его налоговых деклараций. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в документах, поступивших в электронную базу суда.

Президент США добивался того, чтобы были признаны незаконными действия прокурора округа Нью-Йорк (находится в одноименном штате) Сайруса Вэнса. Последний ранее направил в американское подразделение базирующейся во Франции фирмы Mazars повестки с требованием предоставить данные о налоговых отчислениях Трампа и его компании Trump Organization с 2011 года.

Федеральный суд постановил прекратить рассмотрение иска Трампа. Судья Виктор Марреро подчеркнул, что не видит какого-либо ущерба для президента США в случае публикации сведений о его налоговых отчислениях.

Политические оппоненты Трампа еще со времен прошлой президентской гонки в стране требуют от него опубликовать налоговые декларации. Республиканец под разными предлогами отказывается это сделать. В апреле Трамп заявил, что в отношении принадлежащих ему компаний по-прежнему проводят проверки регулирующие органы. По словам американского лидера, в связи с этим публиковать информацию о налоговых отчислениях нежелательно.

Прокурор округа Нью-Йорк специализируется на предъявлении обвинений за нарушения законов штата. Эта должность является выборной. Вэнс представляет Демократическую партию США.