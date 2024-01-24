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Суд отклонил апелляцию Трампа по делу о штурме Капитолия

Суд отклонил апелляцию Трампа по делу о штурме Капитолия Окружной апелляционный суд округа Колумбия отклонил апелляцию бывшего президента США Дональда Трампа, который пытался оспорить решение федерального суда о его ограничении в праве на высказывания по делу о штурме Капитолия.
Другие страны
24 января 2024 г. 05:26
Суд отклонил апелляцию Трампа по делу о штурме Капитолия
Дональд Трамп

Окружной апелляционный суд округа Колумбия отклонил апелляцию бывшего президента США Дональда Трампа, который пытался оспорить решение федерального суда о его ограничении в праве на высказывания по делу о штурме Капитолия.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, это следует из обнародованного постановления суда.

Согласно документу, суд постановил отклонить апелляцию бывшего американского лидера. "После рассмотрения ходатайства апеллянта суд постановил отклонить ходатайство", - указано в тексте.

Ранее федеральный суд округа Колумбия удовлетворил ходатайство спецпрокурора США Джека Смита, который просил ограничить право экс-президента публично комментировать дело о штурме Капитолия. Тогда Трампу запрещалось выступать с публичными высказываниями в адрес спецпрокурора, его подчиненных, "любых сотрудников суда" и членов их семей.

Республиканец неоднократно позволял себе критические высказывания в адрес спецпрокурора, требовал отвода судьи и смены места проведения процесса по делу о беспорядках в Конгрессе в Вашингтоне в январе 2021 года. Смит объявил 1 августа о выдвижении обвинений в отношении Трампа по четырем статьям. Ему фактически инкриминируется попытка незаконным путем сохранить власть, несмотря на поражение на выборах 2020 года. Максимальное наказание по самому тяжкому из преступлений, вменяемых Трампу, составляет 20 лет лишения свободы.

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Версия на азербайджанском языке Məhkəmə Trampın Kapitola hücumu ilə vəsatətini təmin etməyib

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