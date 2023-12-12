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Суд оправдал экс-премьера Пакистана Наваза Шарифа по делу о коррупции

Суд оправдал экс-премьера Пакистана Наваза Шарифа по делу о коррупции Высокий суд Исламабада (IHC) оправдал бывшего премьер-министра Пакистана, лидера партии "Пакистанская мусульманская лига (фракция Наваза)" (ПМЛ-Н) 73-летнего Наваза Шарифа по делу об инвестировании незадекларированных средств в покупку сталелитейного комп
Другие страны
12 декабря 2023 г. 18:58
Суд оправдал экс-премьера Пакистана Наваза Шарифа по делу о коррупции

Высокий суд Исламабада (IHC) оправдал бывшего премьер-министра Пакистана, лидера партии "Пакистанская мусульманская лига (фракция Наваза)" (ПМЛ-Н) 73-летнего Наваза Шарифа по делу об инвестировании незадекларированных средств в покупку сталелитейного комплекса "Аль-Азизиа" в Саудовской Аравии.

Как передает Report со ссылкой на пакистанскую газету Dawn, в ходе слушаний суд согласился с доводами стороны защиты об отсутствии конкретных доказательств вины бывшего главы правительства по данному делу.

"Суд объявляет недействительным вынесенный в 2018 году обвинительный приговор Шарифу по делу о покупке политиком комплекса "Аль-Азизиа", - заявила судебная коллегия.

В конце ноября IHC отменил приговор, по которому Шариф отбывал 10-летнее заключение по делу о злоупотреблениях при покупке квартир в жилом комплексе Avenfield apartment в Лондоне.

В 2018 году Шариф был признан виновным в коррупции, связанной с инвестированием незадекларированных средств в покупку сталелитейного комбината "Аль-Азизиа" в Саудовской Аравии. Антикоррупционный суд Исламабада приговорил политика к семи годам тюрьмы, а также к денежному штрафу в размере 2,5 млн долларов США.

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