Суд ООН проведет 16-17 мая слушания по новым мерам против Израиля из-за операции в Газе

Международный суд ООН проведет слушания 16-17 мая по вопросу принятия дополнительных временных мер в отношении Израиля из-за операции в секторе Газа.

Международный суд ООН проведет слушания 16-17 мая по вопросу принятия дополнительных временных мер в отношении Израиля из-за операции в секторе Газа.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в пресс-релизе суда.

Заседания, как отметили в инстанции, проводятся по просьбе инициировавшей это разбирательство ЮАР, которая 10 мая попросила принять дополнительные временные меры и внести изменения в уже принятые временные меры в рамках дела. В первый день слово будет предоставлено южноафриканской стороне, во второй - израильским представителям.

ЮАР подала иск против Израиля в Международный суд ООН в Гааге 29 декабря 2023 года. В документе южноафриканская сторона требует, чтобы суд признал, что действия израильских властей в секторе Газа можно квалифицировать как геноцид, поскольку они совершаются с конкретным намерением "уничтожить палестинцев в Газе как часть более широкой палестинской национальной, расовой и этнической группы". Южноафриканская сторона также попросила суд принять временные меры, чтобы "защитить палестинское население от дальнейшего серьезного и непоправимого нарушения его прав" в соответствии с Конвенцией о предупреждении преступления геноцида и наказании за него. Инстанция постановила 26 января, что Израиль должен принять все необходимые меры для предотвращения геноцида в Газе.

В своем новом ходатайстве ЮАР, в частности, добивается, чтобы суд обязал Израиль прекратить наступление в Рафахе, вывести свои войска и обеспечить беспрепятственный доступ в Газу гуманитарным агентствам, действующим по линии ООН и других международных организаций.