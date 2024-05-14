О нас

Суд ООН проведет 16-17 мая слушания по новым мерам против Израиля из-за операции в Газе

Суд ООН проведет 16-17 мая слушания по новым мерам против Израиля из-за операции в Газе Международный суд ООН проведет слушания 16-17 мая по вопросу принятия дополнительных временных мер в отношении Израиля из-за операции в секторе Газа.
Другие страны
14 мая 2024 г. 16:50
Суд ООН проведет 16-17 мая слушания по новым мерам против Израиля из-за операции в Газе

Международный суд ООН проведет слушания 16-17 мая по вопросу принятия дополнительных временных мер в отношении Израиля из-за операции в секторе Газа.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в пресс-релизе суда.

Заседания, как отметили в инстанции, проводятся по просьбе инициировавшей это разбирательство ЮАР, которая 10 мая попросила принять дополнительные временные меры и внести изменения в уже принятые временные меры в рамках дела. В первый день слово будет предоставлено южноафриканской стороне, во второй - израильским представителям.

ЮАР подала иск против Израиля в Международный суд ООН в Гааге 29 декабря 2023 года. В документе южноафриканская сторона требует, чтобы суд признал, что действия израильских властей в секторе Газа можно квалифицировать как геноцид, поскольку они совершаются с конкретным намерением "уничтожить палестинцев в Газе как часть более широкой палестинской национальной, расовой и этнической группы". Южноафриканская сторона также попросила суд принять временные меры, чтобы "защитить палестинское население от дальнейшего серьезного и непоправимого нарушения его прав" в соответствии с Конвенцией о предупреждении преступления геноцида и наказании за него. Инстанция постановила 26 января, что Израиль должен принять все необходимые меры для предотвращения геноцида в Газе.

В своем новом ходатайстве ЮАР, в частности, добивается, чтобы суд обязал Израиль прекратить наступление в Рафахе, вывести свои войска и обеспечить беспрепятственный доступ в Газу гуманитарным агентствам, действующим по линии ООН и других международных организаций.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Другие новости из категории

Европол подвергся атакам хакеров
Европол подвергся атакам хакеров
14 мая 2024 г. 16:40
На военной базе в пригороде Тель-Авива произошел пожар
На военной базе в пригороде Тель-Авива произошел пожар
14 мая 2024 г. 16:24
Один из крупнейших банков Испании подвергся кибератаке
Один из крупнейших банков Испании подвергся кибератаке
14 мая 2024 г. 16:21
Турция подала запрос в суд ООН для присоединения к иску ЮАР против Израиля
Турция подала запрос в суд ООН для присоединения к иску ЮАР против Израиля
14 мая 2024 г. 14:58
США повышают пошлины на китайские товары на сумму $18 млрд в год
США повышают пошлины на китайские товары на сумму $18 млрд в год
14 мая 2024 г. 14:58
ЕС окончательно утвердил план реформ Украины для получения помощи на 50 млрд евро
ЕС окончательно утвердил план реформ Украины для получения помощи на 50 млрд евро
14 мая 2024 г. 14:54
Выросло число жертв обрушения дома в Белгороде
Выросло число жертв обрушения дома в Белгороде
14 мая 2024 г. 14:48
Шольц заявил о желании остаться на посту канцлера ФРГ после выборов 2025 года
Шольц заявил о желании остаться на посту канцлера ФРГ после выборов 2025 года
14 мая 2024 г. 11:28
Число погибших в ходе столкновений в пакистанской части Кашмира достигло четырех
Число погибших в ходе столкновений в пакистанской части Кашмира достигло четырех
14 мая 2024 г. 11:02
По меньшей мере 50 человек погибли в Индонезии из-за наводнений
По меньшей мере 50 человек погибли в Индонезии из-за наводнений
14 мая 2024 г. 08:51

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi