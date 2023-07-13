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Суд ООН отказал Никарагуа в расширении прав в территориальном споре с Колумбией

Суд ООН отказал Никарагуа в расширении прав в территориальном споре с Колумбией Международный суд ООН (МС ООН) отклонил в четверг иск Никарагуа, требующей определить и расширить ее экономические права, выходящие за рамки ранее установленных в рамках территориального спора с Колумбией.
Другие страны
13 июля 2023 г. 22:57
Суд ООН отказал Никарагуа в расширении прав в территориальном споре с Колумбией

Международный суд ООН (МС ООН) отклонил иск Никарагуа, требующей определить и расширить ее экономические права, выходящие за рамки ранее установленных в рамках территориального спора с Колумбией.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters.

По его данным, суд пришел к выводу, что права Никарагуа на шельфовую зону до 200 морских миль (370 км) были установлены ранее.

Территориальный спор в Международном суде между Колумбией и Никарагуа относительно суверенитета над архипелагом Сан-Андрес, островами Провиденсия и Санта-Каталина и акваторией Карибского моря ведется с 2001 года. Согласно решению МС ООН от декабря 2007 года, Колумбия подтвердила свой суверенитет над всеми крупными островами. В то же время суд признал, что аргументы Боготы относительно проведения морской границы с Манагуа по 82-й параллели были несостоятельны, и назначил повторное разбирательство относительно принадлежности морских акваторий, а также некоторых мелких островов и скал.

В 2012 году МС ООН постановил, что воды Карибского моря, являвшиеся колумбийской эксклюзивной экономической зоной площадью около 75 тыс. кв. км, должны быть переданы Никарагуа. Вслед за этим действующий на тот момент президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос Кальдерон заявил, что страна не будет выполнять данное решение Международного суда ООН. В 2022 году МС ООН постановил, что Колумбия должна немедленно прекратить патрулирование, а также попытки контролировать промысловую деятельность и морские исследования в западной части Карибского моря, которая является частью эксклюзивной экономической зоны Никарагуа.

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