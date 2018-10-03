Суд ООН обязал вывести из-под санкций США против Ирана товары, связанные с гражданской авиацией

Баку. 3 октября. REPORT.AZ/ Международный суд ООН вынес сегодня предварительное постановление по иску Ирана к США, согласно которому США должны вывести из-под санкций в отношении Ирана гуманитарную помощь и товары, связанные с гражданской авиацией, сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс".

"Ограничительные меры США против Ирана не должны касаться гуманитарной помощи, а также поставок запасных частей для гражданской авиации", - сказал судья в ходе слушаний по этому делу.

Напомним, что 8 мая 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе и восстановлении в полном объеме односторонних санкций в отношении Ирана.

Первый блок ограничительных мер против Ирана, касающийся иранского автомобильного сектора, а также торговли золотом и другими металлами, был восстановлен в начале августа. Второй блок антииранских санкций, который начнет действовать с 5 ноября, будет касаться энергетического сектора Ирана, транзакций, имеющих отношение к углеводородному сырью, и транзакций, связанных с центральным банком Ирана.