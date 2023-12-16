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Суд обязал соратника Трампа выплатить $148 млн за клевету и вмешательство в выборы

Суд обязал соратника Трампа выплатить $148 млн за клевету и вмешательство в выборы Суд в Вашингтоне обязал экс-адвоката и соратника бывшего президента США Дональда Трампа Руди Джулиани выплатить более 148 млн долларов двум сотрудникам избирательной комиссии в штате Джорджия за предполагаемое вмешательство в выборы.
Другие страны
16 декабря 2023 г. 09:30
Суд обязал соратника Трампа выплатить $148 млн за клевету и вмешательство в выборы

Суд в Вашингтоне обязал экс-адвоката и соратника бывшего президента США Дональда Трампа Руди Джулиани выплатить более 148 млн долларов двум сотрудникам избирательной комиссии в штате Джорджия за клевету и предполагаемое вмешательство в выборы .

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил председатель избирательной комиссии штата Габриэль Стерлинг.

Согласно вердикту суда, Джулиани должен выплатить сотруднице избиркома Руби Фримен и ее дочери Шэй Мосс, которых он обвинил в манипуляциях с бюллетенями, по 16 млн долларов за клевету, а также по 20 млн долларов за эмоциональный ущерб. Присяжные также постановили, что соратник Трампа должен выплатить штраф в размере 75 млн долларов , который призван "удержать его от подобных клеветнических нападок в будущем".

Издание Politico уточняет, что неизвестно, какую часть упомянутых средств в итоге получат Фримен и Мосс. По ее данным, 79-летний Джулиани находится в тяжелом финансовом положении. В начале заседания суда он заявил, что обязательство выплатить многомиллионную компенсацию будет для него "гражданским эквивалентом смертной казни"

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Версия на английском языке Ex-Trump lawyer Giuliani ordered to pay $148M for defaming poll workers

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