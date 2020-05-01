​Суд обязал Болсонару раскрыть результаты тестов на COVID-19

Суд в Бразилии постановил, что президент страны Жаир Болсонару должен в течение 48 часов обнародовать результаты пройденных им тестов на коронавирус.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает портал G1.

Решение суда, которое предусматривает штраф в размере 5 тысяч реалов (911 долларов США) за каждый день неисполнения, было вынесено в ответ на петицию в официальном бюллетене штата Сан-Паулу.

Федеральный судья в Сан-Паулу Ана Лусия Петри Бетти отметила, что речь идет "о результатах всех тестов, которые сдавал президент".

В марте Болсонару посещал США в сопровождении делегации, более 20 членов которой затем заболели коронавирусом. Президент сделал несколько тестов. Он всегда отрицал, что был заражен и заявлял, что его слово значит больше, чем "какая-то бумага".

В случае положительного результата тестов, президент, который не соблюдал самоизоляцию и активно общался на улице со своими сторонниками, может быть привлечен к ответственности, достаточной для вынесения импичмента.