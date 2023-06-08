Суд обвинил Имрана Хана в причастности к убийству юриста Верховного суда Пакистана

Высокий суд Исламабада в четверг обвинил бывшего премьер-министра Пакистана, лидера оппозиционной партии "Движение за справедливость" (ДЗС) Имрана Хана в причастности к убийству старшего юриста Верховного суда Абдула Раззака Шара.

Высокий суд Исламабада в четверг обвинил бывшего премьер-министра Пакистана, лидера оппозиционной партии "Движение за справедливость" (ДЗС) Имрана Хана в причастности к убийству старшего юриста Верховного суда Абдула Раззака Шара.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает газета Dawn.

После предъявления ему обвинения была предоставлена отсрочка от ареста на две недели для подготовки с адвокатами защиты на судебных слушаниях по этому делу.

Шар участвовал в рассмотрении ранее выдвинутых против Хана обвинений в госизмене. Юрист был застрелен 6 июня неизвестными преступниками в городе Кветта. Власти заявили, что бывший премьер-министр "подстрекал" к убийству Шара якобы с целью уйти от ответственности за госизмену. ДЗС, возглавляемая Ханом, полностью отвергла эти утверждения.

Против экс-главы пакистанского правительства выдвинуты десятки обвинений в различных тяжких преступлениях. В среду суд Лахора обвинил Хана в мошенничестве и подделке документов, касающихся незаконных операций по продаже подарков от иностранных лидеров во время его пребывания у власти в 2018-2022 годах. Обвинение выдвинуто по просьбе следственных органов, с прошлого года расследующих дело о продаже политиком подарков из государственного хранилища общей рыночной стоимостью в 154 млн рупий (1,897 млн долларов).

Подозрение в этом преступлении послужило причиной отстранения Хана с поста главы правительства 10 апреля 2022 года в результате вынесения ему вотума недоверия.

9 мая Хан был взят под стражу по обвинению в коррупции и отмывании денег. Его арест вызвал массовые протесты сторонников ДЗС, которые вступали в столкновения с полицией, поджигали автотранспорт и нападали на военные объекты. Более 4 тыс. манифестантов были задержаны. 10 человек погибли, свыше 300 пострадали. Хан был освобожден под залог до 19 июня.