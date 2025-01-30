Суд Нью-Йорка приговорил проармянского политика Менендеса к 11 годам тюрьмы

Суд Южного округа штата Нью-Йорк приговорил бывшего сенатора Конгресса от штата Нью-Джерси Роберта Менендеса к 11 годам заключения по делу о коррупции и работе на Египет и Катар незарегистрированным иноагентом.

Суд Южного округа штата Нью-Йорк приговорил бывшего сенатора Конгресса от штата Нью-Джерси Роберта Менендеса к 11 годам заключения по делу о коррупции и работе на Египет и Катар незарегистрированным иноагентом.

Как передает Report , об этом сообщило агентство Reuters.

В сентябре 2023 года против экс-сенатора были выдвинуты обвинения в том, что он и его супруга Надин Менендес (Арсланян) были вовлечены в коррупционные связи с тремя бизнесменами из штата Нью-Джерси и получили сотни тысяч долларов в качестве взяток. Сенатор получал наличные деньги, золотые слитки, дорогие автомобили и прочие ценные вещи.

Жена Менендеса должна была предстать перед судом вместе со своим мужем по обвинению в коррупции, но ее суд был отложен после того, как ее адвокаты заявили, что ей необходимо лечение от рака груди. Ее суд назначен на 18 марта, и она не признала себя виновной.

По сведениям Reuters, обвинение просило для Менендеса 15 лет лишения свободы, однако судья Сидни Стейн не стал приговаривать бывшего сенатора к максимальному сроку.

Сообщники Менендеса - застройщик из Нью-Джерси Фред Дэйбс и американо-египетский предприниматель Ваэль Хана - были приговорены к семи и восьми годам заключения соответственно, сообщает в свою очередь газета The New York Times.

Менендес был признан виновным судом присяжных 16 июля 2024 года. В августе он ушел в отставку с поста сенатора. Адвокаты бывшего сенатора в январе просили не приговаривать Менендеса к реальному тюремному сроку, аргументируя это тем, что сам судебный процесс был для обвиняемого достаточным наказанием, так как в результате разбирательств обвиняемый лишился как своей репутации, так и финансового благополучия.