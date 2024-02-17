Суд Нью-Йорка оштрафовал Трампа на $355 млн по делу о мошенничестве

Суд в Нью-Йорке признал экс-президента США Дональда Трампа виновным по гражданскому делу о мошенничестве при оценке активов компании Trump Organization и обязал выплатить около $355 млн.
Как передает
Трампу на три года запретят "работать сотрудником или директором любой корпорации в штате Нью-Йорк". На протяжении трех лет бывшему президенту США также будет запрещено "обращаться за кредитами в какой-либо финансовый институт, зарегистрированный в штате Нью-Йорк".
Сыновей Трампа - Дональда Трампа - младшего и Эрика Трампа - признали виновными в мошенничестве, в том числе в фальсификации финансовых отчетов и деловых записей, а также в сговоре. Каждый из них должен будет выплатить по $4 млн. Они не смогут возглавлять предприятия Нью-Йорка на протяжении двух лет.