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Суд Никарагуа лишил гражданства 135 осужденных

Суд Никарагуа лишил гражданства 135 осужденных Столичный апелляционный суд Никарагуа постановил лишить гражданства 135 человек, осужденных ранее за различные преступления.
Другие страны
10 сентября 2024 г. 21:42
Суд Никарагуа лишил гражданства 135 осужденных

Столичный апелляционный суд Никарагуа постановил лишить гражданства 135 человек, осужденных ранее за различные преступления.

Как передает Report со ссылкой на издание El 19 Digital, об этом сообщил верховный суд страны.

"Первая уголовная палата Апелляционного суда округа Манагуа издала судебную резолюцию, предписывающую лишить никарагуанского гражданства 135 человек, осужденных за преступные деяния, посягающие на суверенитет, независимость и самоопределение никарагуанского народа, разжигающие и пропагандирующие насилие, ненависть, терроризм и экономическую дестабилизацию, нарушающие мир, безопасность и конституционный порядок", - говорится в сообщении.

В сообщении не поясняется, в отношении кого приняты такие меры, однако на прошлой неделе такое же число граждан было депортировано в Гватемалу по соглашению между Манагуа и Вашингтоном, где их называют политическими заключенными. Личности депортированных не раскрываются.

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