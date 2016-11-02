Суд не отпустил под залог афганку с обложки National Geographic

Баку. 2 ноября. REPORT.AZ/ Суд в пакистанском городе Пешавар отказался отпускать под залог афганку Шарбат Гулу, получившую всемирную известность благодаря снимку на обложке журнала National Geographic в 1985 году, передает Report со ссылкой на Би-би-си.

В конце октября Гула была арестована пакистанскими спецслужбами, которые выяснили, что она проживает в стране по поддельным документам. В минувшее воскресенье стало известно, что МИД Пакистана распорядился выпустить афганку под залог.

Однако судья приняла иное решение после выслушивания доводов следствия и адвокатов.

Посольство Афганистана в Исламабаде сообщило, что опубликует официальную реакцию после того, как подробно ознакомится с решением суда.

Сама Шарбат Гула не присутствовала на судебном заседании в среду.