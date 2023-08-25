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Суд над Саркози по делу о финансировании предвыборной кампании начнется в марте 2024 года

Суд над Саркози по делу о финансировании предвыборной кампании начнется в марте 2024 года Бывший президент Франции Николя Саркози предстанет перед судом по делу о финансировании его президентской кампании в 2007 году ливийскими властями.
Другие страны
25 августа 2023 г. 15:10
Суд над Саркози по делу о финансировании предвыборной кампании начнется в марте 2024 года

Бывший президент Франции Николя Саркози предстанет перед судом по делу о финансировании его президентской кампании в 2007 году ливийскими властями.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал BFMTV.

Прокуратура обвиняет бывшего президента в "нелегальном финансировании избирательной кампании", "пассивной коррупции" и "сокрытии хищения государственных средств". Согласно коммюнике, подобные преступления могут караться 10 годами тюрьмы. Первое слушание запланировано на 7 марта 2024 года.

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Версия на азербайджанском языке Sarkozi üzərində məhkəmə prosesi gələn ilin martında keçiriləcək
Версия на английском языке Sarkozy's campaign finance trial to begin in March 2024

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