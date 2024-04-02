Суд над готовившими госпереворот в Германии, начнут 21 мая

Судебный процесс над заговорщиками из движения "Рейхсбюргеры", которые планировали госпереворот в Германии и были разоблачены в декабре 2022 года, начнется 21 мая.

Судебный процесс над заговорщиками из движения "Рейхсбюргеры", которые планировали госпереворот в Германии и были разоблачены в декабре 2022 года, начнется 21 мая.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил Высший земельный суд Франкфурта-на-Майне.

Среди обвиняемых наследник княжеской династии Рейсс.

"Восьмая коллегия по уголовным делам Верховного земельного суда Франкфурта-на-Майне постановлением от 22 марта 2024 года открыла основное производство и утвердило обвинительное заключение для основного слушания в отношении девяти обвиняемых. Слушание начнется 21 мая 2024 года в 09:30 по местному времени", - отмечается в сообщении.

Прокуратура ФРГ обвиняет девятерых задержанных в членстве или поддержке террористической организации. Их целью было насильственная смена существующего государственного строя в Германии на собственную форму правления. Ожидается, что слушания продлятся до января 2025 года. Когда будет вынесен приговор, пока не уточняется.

Всего прокуратура ФРГ предъявила обвинения 27 подозреваемым, в том числе в судах Мюнхена и Штутгарта. Во Франкфурте-на-Майне обвиняются в первую очередь предполагаемые зачинщики, в Штутгарте - так называемое военное крыло, а в Мюнхене - другие подозреваемые, проходящие по делу.