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Суд может конфисковать имущество экс-министра экологии Армении на более чем $50 млн

Суд может конфисковать имущество экс-министра экологии Армении на более чем $50 млн Антикоррупционный суд в Армении рассмотрит иск прокуратуры о конфискации незаконного имущества бывшего министра экологии и экс-депутата от Республиканской партии Вардана Айвазяна.
Другие страны
31 мая 2024 г. 13:02
Суд может конфисковать имущество экс-министра экологии Армении на более чем $50 млн

Антикоррупционный суд в Армении рассмотрит иск прокуратуры о конфискации незаконного имущества бывшего министра экологии и экс-депутата от Республиканской партии Вардана Айвазяна.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в надзорном ведомстве.

Речь идет о свыше 50 млн долларов денежных средств, нескольких единицах недвижимости, транспортных средствах и акциях.

Иск принят в производство 23 мая.

Так, прокуратура требует изъять у Айвазяна и аффилированных с ним лиц порядка 21 млрд драмов (более 53 млн долларов), 3 единицы недвижимости, 2 машины, акции в 8 компаниях, денежный эквивалент еще двух транспортных средств.

Отметим, Айвазян был министром экологии в 2001-2007 годах. После этого был депутатом парламента нескольких созывов.

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