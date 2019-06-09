Суд Молдавии временно лишил Додона полномочий президента

Конституционный суд Молдавии на заседании в воскресенье постановил временно передать и.о. премьер-министра Павлу Филипу обязанности президента, чтобы распустить парламент и назначить досрочные выборы. Как передает Report, об этом говорится в решении на сайте КС.

"Исполняющий обязанности премьер-министра Павел Филип, в качестве временного исполняющего обязанности президента Республики Молдова должен обратиться в КС, чтобы констатировать наличие обстоятельств, которые оправдывают роспуск парламента X созыва, а затем издать указ о роспуске парламента и установлении даты досрочных выборов", - говорится в решении суда.

Президент Молдавии Игорь Додон расценил как узурпацию власти решение Конституционного суда о временной передаче полномочий главы государства исполняющему обязанности премьера Павлу Филипу. "Это отчаянный шаг в попытке сохранить власть - воспользоваться подконтрольным КС в целях дальнейшей ее узурпации".