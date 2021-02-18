Суд Малайзии признал супругу экс-премьера виновной в получении взяток

Столичный суд высшей инстанции Малайзии отказался в четверг признать супругу бывшего премьер-министра Розму Мансур невиновной в получении взяток и вымогательствах и постановил, что адвокаты теперь могут выступить с доводами в защиту подсудимой

Столичный суд высшей инстанции Малайзии отказался в четверг признать супругу бывшего премьер-министра Розму Мансур невиновной в получении взяток и вымогательствах и постановил, что адвокаты теперь могут выступить с доводами в защиту подсудимой.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил на заседании судья Мохамед Зайни Мазлан.

"Подсудимая может начать процесс защиты", - отметил он.

Правоохранительные органы установили, что в 2016 году, когда ее супруг Наджиб Разак возглавлял правительство, женщина вымогала у руководства компании Jepak Holdings около 187 млн ринггитов (46,3 млн долларов США) в обмен на победу в тендере на поставку гибридных и дизельных энергоустановок для нескольких сотен школ в штате Саравак. Стоимость проекта оценивалась в 1,2 млрд ринггитов (297,2 млн долларов США). Кроме того, подсудимая обвиняется в получении взяток на сумму 6,5 млн ринггитов (1,6 млн долларов США). В случае признания вины Розме может грозить лишение свободы на срок до 20 лет, а также штраф, в пять раз превышающий сумму ущерба.