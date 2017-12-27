Суд Мьянмы продлил арест журналистов Reuters, освещавших конфликт в штате Ракхайн

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Баку. 27 декабря. REPORT.AZ/ Суд Мьянмы постановил продлить арест журналистов агентства Reuters еще на две недели, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Журналисты Ко Ва Лон и Ко Кья Со Оо были задержаны 12 декабря в крупнейшем городе Мьянмы Янгоне. Полиция остановила их поздно вечером в одном из отдаленных районов города и обыскала их. Во время досмотра у мужчин обнаружили два военных отчета и карту поселения в штате Ракхайн, который в настоящий момент охвачен конфликтом. В связи с этим они подозреваются в незаконном хранении военных документов. Максимальное наказание по этой статье достигает 14 лет лишения свободы.

В штате Ракхайн неоднократно вспыхивали конфликты на религиозной почве, приводившие к столкновениям между мусульманами и местными буддистами.

С момента последнего обострения конфликта в штате Ракхайн 25 августа в Бангладеш прибыли около 613 тыс. человек, бежавших от насилия в Мьянме.