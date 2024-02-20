Суд Лондона рассмотрит последнюю апелляцию Ассанжа на экстрадицию в США

Высокий суд Лондона начнет двухдневное рассмотрение апелляции основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа на его экстрадицию в США.

Высокий суд Лондона начнет двухдневное рассмотрение апелляции основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа на его экстрадицию в США.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, это судебное рассмотрение может стать для 52-летнего австралийца последним в британских судах.

Заседание начнется сегодня в 10:30 по местному времени (14:30 - бакинское) и пройдет под председательством двух судей - главы судебной коллегии королевской скамьи Виктории Шарп и судьи Адама Джонсона. Они проведут оценку вердикта, вынесенного в июне 2023 года судьей Высокого суда Лондона Джонатаном Свифтом. Он отклонил по всем восьми пунктам апелляцию адвокатов Ассанжа на ордер об экстрадиции австралийца из Великобритании в США.

Если эта апелляция окажется успешной, защита Ассанжа получит возможность оспаривать в британских судах его выдачу в Соединенные Штаты. В противном случае они лишатся такого инструмента. Одной из последних возможностей воспрепятствовать передаче основателя WikiLeaks в США при таком сценарии может оказаться обращение в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

Пока не ясно, будет ли Ассанж участвовать в заседании очно или по видеосвязи из лондонской тюрьмы строгого режима Белмарш, где он содержится с 2019 года после того, как его выдворили с территории посольства Эквадора в Лондоне. Уже больше четырех лет Вашингтон добивается у Лондона его экстрадиции в США, однако защита Ассанжа предпринимает новые попытки этого не допустить.