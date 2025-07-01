Суд Лондона отказался блокировать поставки компонентов для F-35 Израилю

Высокий суд Англии и Уэльса отклонил иск правозащитников, добивавшихся приостановки поставок Израилю компонентов для истребителей F-35 со стороны Великобритании.

Высокий суд Англии и Уэльса отклонил иск правозащитников, добивавшихся приостановки поставок Израилю компонентов для истребителей F-35 со стороны Великобритании.

Как передает Report, об этом говорится в постановлении судей Стивена Мэйлса и Карен Стейн.

В сентябре 2024 года правительство Великобритании приостановило действие разрешений на экспорт ряда наименований военной продукции в Израиль. Речь шла о 30 из 350 ранее выданных лицензий на экспорт вооружений. Ограничения затронули, в частности, компоненты для беспилотников и военных вертолетов, а также систем наведения вооружений на наземные цели. Однако для компонентов, поставляемых через США для израильских F-35, было сделано исключение.

После этого активисты палестинской правозащитной организации Al-Haq подали иск в лондонский суд против Министерства бизнеса и торговли Великобритании, утверждая, что поставляемое Лондоном вооружение может использоваться для нарушения международного гуманитарного права в секторе Газа. "Мы отклоняем все имеющиеся у истца основания для оспаривания сентябрьского решения", - говорится в постановлении Мэйлса и Стейн. В нем отмечается, что решение об ограничении экспорта той или иной военной продукции должно приниматься британским правительством, а не судом.