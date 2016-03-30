Суд Ларнаки арестовал угонщика самолета EgyptAir на восемь дней

Баку. 30 марта. REPORT.AZ/ Суд кипрского города Ларнака в среду постановил задержать на восемь дней угонщика самолета EgyptAir, 59-летнего гражданина Египта Сейфа ад-Дина Мустафу, чтобы облегчить полиции расследование его дела, сообщает Report со ссылкой на Кипрское агентство новостей.

Мустафа обвиняется в пиратстве, незаконном хранении взрывчатых веществ, похищении людей с целью незаконного ограничения (их прав), безрассудных и небрежных действиях и в преступлениях, нарушающих законодательство по борьбе с терроризмом.

Напомним, пассажирский самолет авиакомпании EgyptAir, совершавший рейс Александрия-Каир, был угнан накануне злоумышленником и приземлился на Кипре. Угонщик отпустил пассажиров и во второй половине дня, покинув самолет через окно кабины, сдался спецназу.