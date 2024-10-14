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Суд КНР приговорил к смерти экс-замглавы провинции Ляонин за взятки

Суд КНР приговорил к смерти экс-замглавы провинции Ляонин за взятки Суд средней ступени города Сянъян (центральная китайская провинция Хубэй) приговорил к смертной казни бывшего заместителя губернатора северо-восточной провинции Ляонин Ван Давэя за получение взяток на сумму 555 млн юаней (примерно 78,5 млн долларов).
Другие страны
14 октября 2024 г. 15:07
Суд КНР приговорил к смерти экс-замглавы провинции Ляонин за взятки

Суд средней ступени города Сянъян (центральная китайская провинция Хубэй) приговорил к смертной казни бывшего заместителя губернатора северо-восточной провинции Ляонин Ван Давэя за получение взяток на сумму 555 млн юаней (примерно 78,5 млн долларов).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении Верховной народной прокуратуре КНР.

В нем говорится о том, что соответствующее решение может быть приведено в исполнение через два года. Чиновник должен передать в казну все личное имущество.

Суд признал, что Ван Давэй совершил "преступление при особо серьезных обстоятельствах".

Отсрочка казни была принята с учетом прошлых "значительных заслуг" Ван Давэя и чистосердечного признания им вины, а также в связи с его сотрудничеством со следствием. Экс-замгубернатора также вернул большую часть незаконно присвоенных средств. В связи с этим через два года у него есть возможность на смягчение приговора с заменой казни на пожизненный тюремный срок.

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