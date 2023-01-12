Суд Казахстана лишил Нурсултана Назарбаева титула лидера нации

Конституционный суд Казахстана постановил признать утратившим силу закон "О первом президенте Республики Казахстан", который провозгласил Нурсултана Назарбаева лидером нации (елбасы).
Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, в документе отмечается, что «в настоящее время в Конституции отсутствуют правовые основания для сохранения конституционного закона "О Первом Президенте Республики Казахстан - Елбасы" в действующем праве Республики Казахстан, в связи с чем он объявляется утратившим силу.
Соответствующий закон был принят еще в 2000 году и несколько раз дорабатывался.
Ранее спикер мажилиса (нижней палаты) парламента Казахстана Ерлан Кошанов рассказал о планах отменить закон о первом президенте республики, наделяющий экс-главу государства рядом привилегий и полномочий.
Нурсултан Назарбаев возглавлял Казахстан почти 30 лет, он оставил пост в марте 2019 года. Его преемником стал Касым-Жомарт Токаев.