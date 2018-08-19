Суд Израиля удвоил тюремный срок пограничнику, убившему палестинца в 2014 году

Баку. 19 августа. REPORT.AZ/ Высший суд справедливости Израиля увеличил в воскресенье наказание бывшему бойцу израильской пограничной полиции Бену Дери, который застрелил безоружного палестинца в мае 2014 года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает газета Yedioth Ahronoth.

За ужесточение наказания военнослужащему проголосовали двое из трех судей высшей судебной инстанции Израиля, указывает издание. Изначально он был приговорен к девяти месяцам тюрьмы решением Окружного суда Иерусалима в апреле 2018 года. Высший суд справедливости рассматривал апелляцию прокуратуры, которая посчитала такой приговор не соответствующим тяжести содеянного.

Как отметили судьи, "очень серьезным является то, что Дери намеренно нанес вред безоружному, который не представлял угрозы для военнослужащих, что привело к гибели жертвы", пишет газета. Изначальный приговор "был далек от того, чтобы отразить всю серьезность такого действия", отметили в суде, добавив, что "оружие, которое было выдано Дери ради спасения жизней, использовалось вследствие злого умысла против жертвы".

Инцидент произошел 15 мая 2014 после столкновений между палестинцами и израильскими солдатами у КПП "Бейтуния" на Западном берегу реки Иордан. Группа палестинцев начала жечь покрышки и бросать камни в военнослужащих пограничной полиции, которая в Израиле является подразделением армии. Военнослужащие в ответ открыли огонь, в результате чего погибли два араба. В ходе расследования было установлено, что Дери использовал не резиновые пули, а боевые патроны.