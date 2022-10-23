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Суд Израиля отклонил петиции против соглашения о морской границе с Ливаном

Суд Израиля отклонил петиции против соглашения о морской границе с Ливаном Высший суд справедливости Израиля единогласно отклонил все четыре петиции, поданные против соглашения по демаркации морской границы с Ливаном.
Другие страны
23 октября 2022 г. 12:23
Суд Израиля отклонил петиции против соглашения о морской границе с Ливаном

Высший суд справедливости Израиля единогласно отклонил все четыре петиции, поданные против соглашения по демаркации морской границы с Ливаном.

Как передает Report, об этом сообщает израильское государственное радио Kan, отмечая, что израильский кабмин 27 октября приступит к утверждению документа.

Подчеркивается, что в петициях, в частности, утверждалось, что переходное правительство не может подписывать подобные соглашения непосредственно перед досрочными парламентскими выборами, которые состоятся 1 ноября, и что документ должен быть вынесен либо в Кнессет для утверждения, либо на референдум для одобрения. Газета The Times of Israel утверждает, что голосование по соглашению в кабмине может состояться уже в среду вечером сразу после истечения срока в две недели, отведенные на обсуждение документа парламентариями.

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