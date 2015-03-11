Суд Италии окончательно оправдал Берлускони по делу "танцовщицы Руби"

Баку. 11 марта. REPORT.AZ/ Верховный суд Италии оставил в силе оправдательный приговор экс-премьеру Сильвио Берлускони по так называемому "делу Руби".

Report со ссылкой на BBC напоминает, что летом 2013 года суд в Милане приговорил политика к семи годам тюремного заключения, признав его виновным в причастности к вовлечению несовершеннолетних в проституцию и злоупотреблении служебным положением. Согласно приговору, Берлускони было запрещено занимать государственные должности.

Однако в июле прошлого года апелляционный суд Милана оправдал экс-премьера по делу об использовании услуг несовершеннолетней проститутки Кариме Махруг (по прозвищу Руби Сердцеедка). Оправдательный приговор был вынесен за недостаточностью улик и отсутствием состава преступления.

Решение высшей судебной инстанции Италии - Верховного суда - является окончательным и обжалованию не подлежит.