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    Суд Испании согласился временно выдать США экс-замминистра Венесуэлы

    Баку. 31 января. REPORT.AZ/ Национальная судебная коллегия Испании согласилась временно выдать США бывшего заместителя министра энергетики Венесуэлы Нервиса Вильялобоса по обвинению в коррупции.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном в четверг постановлении инстанции.

    Отмечается, что испанский суд согласился с экстрадицией экс-чиновника в Соединенные Штаты, чтобы он предстал перед правосудием "в связи с возможной дачей взяток для получения контрактов в государственной нефтяной компании PDVSA и отмыванием полученных денег". Судебная коллегия королевства согласилась с временной выдачей Вильялобоса, "в течение максимум шести месяцев с момента", когда экс-замминистра будет доставлен в США.

    По завершении указанного срока или раньше бывшего чиновника должны будут вернуть в Испанию, поскольку в пиренейском королевстве против него также заведены дела. Вильялобос, занимавший пост замглавы министерства с 2004 по 2006 год, был задержан в Испании в октябре 2017 года.

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