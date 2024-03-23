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Суд Испании постановил приостановить работу Telegram в стране

Суд Испании постановил приостановить работу Telegram в стране Судья Национальной судебной коллегии Сантьяго Педрас распорядился в качестве меры по обеспечению иска приостановить работу приложения для обмена сообщениями Telegram в Испании.
Другие страны
23 марта 2024 г. 12:58
Суд Испании постановил приостановить работу Telegram в стране

Судья Национальной судебной коллегии Сантьяго Педрас распорядился в качестве меры по обеспечению иска приостановить работу приложения для обмена сообщениями Telegram в Испании.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Europa Press.

Постановление суда связано с иском, который был подан медиакомпаниями Mediaset, Atresmedia и Movistar Plus из-за предполагаемого несанкционированного использования аудиовизуального контента, защищенного авторским правом. Педрас принял решение в рамках запроса о мерах предосторожности, на которых настаивали компании, чтобы деятельность мессенджера в Испании была парализована на время проведения расследования.

Как заверяет агентство, судья приказал временно заблокировать Telegram, поскольку не получил ответа на запрошенную информацию.

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Версия на английском языке Spanish judge requests internet operators to block Telegram countrywide

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