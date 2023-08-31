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Суд Ирака приговорил пять человек к пожизненному заключению за убийство гражданина США

Суд Ирака приговорил пять человек к пожизненному заключению за убийство гражданина США Уголовный суд в Багдаде приговорил к пожизненному заключению четырех иракцев и одного иранца за убийство гражданина США в Ираке в 2022 году.
Другие страны
31 августа 2023 г. 18:25
Суд Ирака приговорил пять человек к пожизненному заключению за убийство гражданина США

Уголовный суд в Багдаде приговорил к пожизненному заключению четырех иракцев и одного иранца за убийство гражданина США в Ираке в 2022 году.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал Al Arabiya.

Согласно его данным, в ноябре 2022 года в центре Багдада автомобиль американского гражданина, сотрудника гуманитарной организации обстреляла группа неизвестных.

Ответственность за нападение взяла на себя одна из вооруженных иракских группировок, заявив, что оно было совершено в отместку за убийство командующего силами "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции генерала Касема Сулеймани.

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