Суд Гонконга отпустил на свободу лидера протестного движения

Суд Гонконга временно выпустил из тюрьмы под залог одного из организаторов протестного движения - университетского профессора Бенни Тая.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, его заключение приостановлено в связи с процедурой рассмотрения апелляционной жалобы.

"Я очень горд снова оказаться вместе с вами в такой момент", - сказал он, обращаясь к встречавшим его сторонникам.

Отметим, что 54-летний юрист Бенни Тай является одним из основателей оппозиционного течения "Оккупируй Централ", которое созывало массовые демонстрации в городе осенью 2014 года. Они получили название "движение зонтиков" и продолжались в течение 79 дней. Манифестанты разбили в центре города палаточные лагеря и баррикады, заблокировав движение транспорта по важнейшим улицам и перекресткам.

В апреле этого года лидер движения был приговорен к 16 месяцам тюрьмы по обвинениям в нарушении общественного порядка и подстрекательствах. Он отсидел около трех месяцев и выпущен под залог в размере 100 тыс. гонконгских долларов (почти 13 тыс. долларов). У него забрали паспорт и запретили покидать территорию Гонконга.