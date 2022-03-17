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Суд Гондураса одобрил экстрадицию экс-президента страны Эрнандеса в США

Суд Гондураса одобрил экстрадицию экс-президента страны Эрнандеса в США Cуд в Гондурасе в среду вечером одобрил выдачу экс-президента Хуана Орландо Эрнандеса США.
Другие страны
17 марта 2022 г. 08:52
Суд Гондураса одобрил экстрадицию экс-президента страны Эрнандеса в США

Cуд в Гондурасе в среду вечером одобрил выдачу экс-президента Хуана Орландо Эрнандеса США.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила на своем сайте газета La Tribuna.

Слушание по делу об экстрадиции бывшего главы государства продлилось более 10 часов. Эрнандес был задержан 15 февраля в столице страны Тегусигальпе по месту жительства, после того как суд Гондураса выдал ордер на его арест. В качестве меры пресечения в отношении него было избрано заключение под стражу.

Власти республики 14 февраля получили от США запрос на экстрадицию политика, срок полномочий которого истек в конце января. Американская юстиция полагает, что он был причастен к перевозке на территорию США значительного объема кокаина.

Эрнандес ранее заявлял о готовности добровольно участвовать в судебном процессе и "отстаивать свою невиновность". В конце марта 2021 года суд в США приговорил его брата - Хуана Антонио Эрнандеса - к пожизненному заключению за участие в наркоторговле.

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