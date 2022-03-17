Суд Гондураса одобрил экстрадицию экс-президента страны Эрнандеса в США

Cуд в Гондурасе в среду вечером одобрил выдачу экс-президента Хуана Орландо Эрнандеса США.
Слушание по делу об экстрадиции бывшего главы государства продлилось более 10 часов. Эрнандес был задержан 15 февраля в столице страны Тегусигальпе по месту жительства, после того как суд Гондураса выдал ордер на его арест. В качестве меры пресечения в отношении него было избрано заключение под стражу.
Власти республики 14 февраля получили от США запрос на экстрадицию политика, срок полномочий которого истек в конце января. Американская юстиция полагает, что он был причастен к перевозке на территорию США значительного объема кокаина.
Эрнандес ранее заявлял о готовности добровольно участвовать в судебном процессе и "отстаивать свою невиновность". В конце марта 2021 года суд в США приговорил его брата - Хуана Антонио Эрнандеса - к пожизненному заключению за участие в наркоторговле.