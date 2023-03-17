Суд Гааги не может проводить заседания по делу Путина без его ареста

Международный уголовный суд (МУС) не будет проводить заседания по делу российского президента Владимира Путина, пока его не арестуют.
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"Мы не можем проводить слушания при отсутствии человека (Путина - ред.). Поэтому, пока он не будет арестован, мы не можем проводить заочные заседания суда. Мы будем пытаться решать это дело за счет сотрудничества с другими странами, которые признают наши решения", - отметил он.
При этом спикер МУС добавил, что ордер дает возможность Украине требовать провести арест Владимира Путина, если он будет находиться на территории стран-подписантов Римского статута.
Напомним, сегодня Международный уголовный суд выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина по подозрению в незаконной депортации детей и незаконном перемещении людей с территории Украины в Российскую Федерацию.