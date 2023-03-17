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Суд Гааги не может проводить заседания по делу Путина без его ареста

Суд Гааги не может проводить заседания по делу Путина без его ареста Международный уголовный суд (МУС) не будет проводить заседания по делу российского президента Владимира Путина, пока его не арестуют.
Другие страны
17 марта 2023 г. 23:48
Суд Гааги не может проводить заседания по делу Путина без его ареста

Международный уголовный суд (МУС) не будет проводить заседания по делу российского президента Владимира Путина, пока его не арестуют.

Как передает Report со ссылкой на "РБК-Украина", об этом заявил спикер МУС Эль Абдаллы в эфире телемарафона.

"Мы не можем проводить слушания при отсутствии человека (Путина - ред.). Поэтому, пока он не будет арестован, мы не можем проводить заочные заседания суда. Мы будем пытаться решать это дело за счет сотрудничества с другими странами, которые признают наши решения", - отметил он.

При этом спикер МУС добавил, что ордер дает возможность Украине требовать провести арест Владимира Путина, если он будет находиться на территории стран-подписантов Римского статута.

Напомним, сегодня Международный уголовный суд выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина по подозрению в незаконной депортации детей и незаконном перемещении людей с территории Украины в Российскую Федерацию.

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