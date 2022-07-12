Суд Франции закрыл дело в отношении главы МВД, обвиненного в насилии

Суд Франции закрыл дело в отношении главы МВД республики Жеральда Дарманена, обвиненного ранее в изнасиловании.

Суд Франции закрыл дело в отношении главы МВД республики Жеральда Дарманена, обвиненного ранее в изнасиловании.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в понедельник телеканал BFM со ссылкой на источники.

По их сведениям, постановление о прекращении дела было вынесено 8 июля.

Дело в отношении Дарманена было открыто после жалобы, поданной в 2017 году Софи Паттерсон-Спац. Женщина обвиняла чиновника, занимавшего в тот момент пост министра государственного действия и госфинансов в правительстве Эдуара Филиппа, в изнасиловании, сексуальных домогательствах и злоупотреблении доверием. По словам заявительницы, Дарманен в 2009 году принуждал ее к интимным отношениям в обмен на помощь, которую он оказывал ей как представитель юридической службы правившей тогда партии "Союз в поддержку народного движения".

Первое расследование по этой жалобе было прекращено французской юстицией в августе 2018 года за отсутствием состава преступления. Однако женщина подала апелляцию, которая была принята к рассмотрению по решению кассационного суда, а в дальнейшем и Апелляционный суд Парижа постановил в середине июня 2020 года возобновить расследование в отношении Дарманена по подозрению в указанных преступлениях.

В середине июня 2020 года адвокаты Паттерсон-Спац выступили с обвинением в адрес французских властей в оказании поддержки Дарманену. В ходе дачи показаний следствию Дарманен признал, что вступал в интимную связь с Паттерсон-Спац, но по взаимному согласию.