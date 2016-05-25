​Суд Франции постановил вновь задержать подозреваемого в теракте 1980 года

Баку. 25 мая. REPORT.AZ/ Французский апелляционный суд постановил задержать главного подозреваемого в причастности к теракту в парижской синагоге в 1980 году, которого отпустили под залог 10 дней назад.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Франс Пресс.

Подозреваемый Хассан Диаб был экстрадирован из Канады в ноябре 2014 года и находился под следствием во Франции. Он обвинялся в совершении теракта рядом с синагогой на западе Парижа, в результате которого четыре человека погибли, еще 40 пострадали. Он также подозревался в причастности к деятельности группировки "Народный фронт освобождения Палестины".

Как передает агентство, 12 мая суд избрал подсудимому меру пресечения в виде содержания под домашним арестом с ношением электронного браслета. Сообщается, что судья руководствовался показанием бывшей жены подсудимого Наваль Копти (Nawal Copty). Она сообщила, что Диаб находился в день теракта в Бейруте, хотя штамп в его паспорте свидетельствовал о его местонахождении в Европе. Точные данные о его местонахождении в тот день неизвестны.

Прокуратура Парижа обжаловала данное решение, после чего во вторник французский апелляционный суд постановил повторно задержать Диаба.

Адвокат подсудимого назвал решение суда "крайне нечестным".