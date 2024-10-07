Суд ЕС рассмотрит дело о нарушениях главы ЕК при закупке вакцины Pfizer

15 ноября суд ЕС рассмотрит резонансное дело о возможных нарушениях, допущенных главой Еврокомиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен при заключении контрактов на закупку вакцины от коронавируса американской компании Pfizer. Иск подала газета The New York Times.

15 ноября суд ЕС рассмотрит резонансное дело о возможных нарушениях, допущенных главой Еврокомиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен при заключении контрактов на закупку вакцины от коронавируса американской компании Pfizer. Иск подала газета The New York Times.

Как передает Report, об этом сообщает британское издание The Financial Times.

Дело о возможных нарушениях, допущенных ЕК под руководством фон дер Ляйен, будет рассмотрено палатой из 15 судей, которой обычно поручают дела высокой общественной значимости.

По данным издания, фон дер Ляйен в 2021 году заключила контракт на закупку 1,8 млрд доз вакцины Pfizer на общую сумму 35 млрд евро без предварительного согласования со странами ЕС.

Примечательно, что на момент заключения сделки испытания вакцины еще не были завершены, что вызывает серьезные вопросы к прозрачности и законности действий главы ЕК. Она вела переговоры с гендиректором Pfizer Альбертом Бурла посредством sms-переписки, которую впоследствии отказалась публиковать, заявив, что сообщения были "по ошибке удалены".

Отмечается, что суд попросит представителей ЕК объяснить, существовала ли эта переписка.