Суд ЕС оштрафовал Венгрию на 200 млн евро

Европейский суд обязал Венгрию выплатить единовременную сумму в размере 200 млн евро за ограничения миграции.

Европейский суд обязал Венгрию выплатить единовременную сумму в размере 200 млн евро за ограничения миграции.

Как передает Report, об этом сообщает Euronews.

Венгрия также должна будет выплачивать по 1 млн евро за каждый день задержки выплат.

Эти деньги будут автоматически вычтены из выделенной Венгрии доли бюджета ЕС, часть которого остается замороженной из-за аналогичных юридических проблем.

Невыполнение обязательств представляет собой беспрецедентное и исключительно серьезное нарушение законодательства ЕС, говорится в пресс-релизе суда.

Спор начался еще в декабре 2020 года, когда суд впервые постановил, что Венгрия при премьер-министре Викторе Орбане ограничила доступ к процедурам предоставления убежища для тех, кто ищет в стране международную защиту.