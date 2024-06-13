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Суд ЕС оштрафовал Венгрию на 200 млн евро

Суд ЕС оштрафовал Венгрию на 200 млн евро Европейский суд обязал Венгрию выплатить единовременную сумму в размере 200 млн евро за ограничения миграции.
Другие страны
13 июня 2024 г. 12:36
Суд ЕС оштрафовал Венгрию на 200 млн евро

Европейский суд обязал Венгрию выплатить единовременную сумму в размере 200 млн евро за ограничения миграции.

Как передает Report, об этом сообщает Euronews.

Венгрия также должна будет выплачивать по 1 млн евро за каждый день задержки выплат.

Эти деньги будут автоматически вычтены из выделенной Венгрии доли бюджета ЕС, часть которого остается замороженной из-за аналогичных юридических проблем.

Невыполнение обязательств представляет собой беспрецедентное и исключительно серьезное нарушение законодательства ЕС, говорится в пресс-релизе суда.

Спор начался еще в декабре 2020 года, когда суд впервые постановил, что Венгрия при премьер-министре Викторе Орбане ограничила доступ к процедурам предоставления убежища для тех, кто ищет в стране международную защиту.

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Версия на английском языке EU court orders Hungary to pay 200M euros fine over migrant policy

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