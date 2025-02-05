Суд ЕС обязал Польшу выплатить штраф в €320 млн

Европейский суд юстиции в Люксембурге подтвердил наложенный Еврокомиссией штраф в адрес Польши в размере €320 млн из-за несоблюдения законодательства ЕС в ходе судебной реформы в стране.

Европейский суд юстиции в Люксембурге подтвердил наложенный Еврокомиссией штраф в адрес Польши в размере 320 млн евро из-за несоблюдения законодательства ЕС в ходе судебной реформы в стране.

Как передает Report, об этом говорится в материалах трибунала.

"Реформа польской судебной системы 2019 года: суд общей юрисдикции подтверждает, что Польша должна выплатить общую сумму около 320 млн евро в качестве штрафа, установленного судом в ходе разбирательства по нарушению. Еврокомиссия законно взыскала штраф в отношении Польши на период с 15 июля 2022 года по 4 июня 2023 года", - отмечается в нем.

Напомним, что Еврокомиссия 1 апреля 2021 года подала иск о невыполнении обязательств Польшей, добиваясь признания того, что некоторые законодательные поправки к организации судебной системы в этой стране, принятые в декабре 2019 года, нарушают право ЕС. В ходе этого разбирательства суд потребовал от Польши, в частности, приостановить применение некоторых национальных положений, оспариваемых ЕК. Не выполнив эту временную меру, Польша 27 октября 2021 года была обязана выплатить ЕК ежедневный штраф в размере 1 млн евро. Этот ежедневный штраф начал исчисляться с 3 ноября 2021 года и вырос до суммы в 320 млн евро. Позже Польша решила оспорить в суде ЕС этот штраф.