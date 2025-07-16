Суд ЕС обязал Мари Ле Пен и ее семью вернуть €303 тыс. незаконно потраченных ее отцом средств

Суд ЕС обязал Мари Ле Пен и ее семью вернуть €303 тыс. незаконно потраченных ее отцом средств

Европейский суд отклонил иск Мари Ле Пен и ее семьи против Европейского парламента и предписал выполнить требование последнего о взыскании €303 200,99 с наследников покойного Жан-Мари Ле Пена, отца Марин Ле Пен и видного деятеля ультраправого движения Франции.

Как сообщает европейское бюро Report, в зачитанном сегодня решении суда ЕС также наследникам предписано выплатить и судебные издержки.

Европарламент утверждает, что Ле Пен, проработавший депутатом 35 лет, использовал средства, предназначенные для парламентских расходов, на личные нужды, что является нарушением бюджетных правил.

Ле Пен оспорил требование о возврате средств в 2024 году, заявляя, что оно нарушает его право на справедливое судебное разбирательство и принципы правовой определенности и законных ожиданий.

После его смерти в январе 2025 года дело продолжили его дочери – лидер ультраправой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен и ее сестры Янн Марешаль и Мари-Каролин Оливье.

Как сообщают французские СМИ, на прошлой неделе полиция провела обыск в штаб-квартире партии "Национальное объединение", поскольку прокуроры ЕС начали новое расследование по поводу использования ею средств парламента.