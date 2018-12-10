Суд ЕС: Лондон может в одностороннем порядке отказаться от Brexit

Баку. 10 декабря. REPORT.AZ/ Великобритания может в одностороннем порядке отказаться от выхода из Евросоюза (Brexit).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС,такое решение сегодня принял базирующийся в Люксембурге Европейский суд юстиции.

"Соединенное Королевство может свободно отозвать свое одностороннее уведомление (Европейскому совету, переданное 29 марта 2017 года - ред.) о намерении выйти из состава Евросоюза", - говорится в постановлении суда.

Отметим, Европейский суд - это высшая инстанция Суда Европейского союза, решения которой не могут быть обжалованы.