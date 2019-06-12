Суд Египта приговорил к пожизненному заключению 32-х человек за покушение на ас-Сиси

Суд Египта приговорил в среду 32-х человек к пожизненному заключению по делу о покушении на президента страны Абдель Фаттаха ас-Сиси.

Как передает Report со ссылкой на новостной портал Al Youm Al Sabia, всего обвиняемыми на этом процессе проходили 292 человека.

В частности, им было инкриминировано планирование покушения на египетского лидера во время совершения им умры (малого паломничества) к святым местам в Мекке в августе 2014 года, а также бывшего наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Наифа Аль Сауда.

Еще 29 фигурантов дела по решению суда отправятся за решетку на 15 лет, 36 - будут отбывать 10-летний тюремный срок, 81 - пятилетний. 177 подсудимых приговорены к трем годам тюрьмы, двое оправданы.