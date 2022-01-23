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Суд Египта приговорил девять человек к пожизненному заключению

Суд Египта приговорил девять человек к пожизненному заключению Верховный суд государственной безопасности Египта приговорил в воскресенье девять человек к пожизненному заключению за связи с террористической группировкой "Исламское государство".
Другие страны
23 января 2022 г. 20:50
Суд Египта приговорил девять человек к пожизненному заключению

Верховный суд государственной безопасности Египта приговорил в воскресенье девять человек к пожизненному заключению за связи с террористической группировкой "Исламское государство".

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщило египетское информационное агентство MENA.

По его данным, еще трое фигурантов дела получили по 10 лет тюрьмы строгого режима. Как установила прокуратура, в период с 2013 года по январь 2017 года один из обвиняемых сформировал и руководил местной ячейкой, связанной с ИГ, с целью "создания угрозы общественному строю" и "подрыва его безопасности". Остальным инкриминировалось то, что они присоединились к ней и были при этом осведомлены об истинных целях группировки.

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