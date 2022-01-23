Суд Египта приговорил девять человек к пожизненному заключению

Верховный суд государственной безопасности Египта приговорил в воскресенье девять человек к пожизненному заключению за связи с террористической группировкой "Исламское государство".

Верховный суд государственной безопасности Египта приговорил в воскресенье девять человек к пожизненному заключению за связи с террористической группировкой "Исламское государство".

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости , об этом сообщило египетское информационное агентство MENA.

По его данным, еще трое фигурантов дела получили по 10 лет тюрьмы строгого режима. Как установила прокуратура, в период с 2013 года по январь 2017 года один из обвиняемых сформировал и руководил местной ячейкой, связанной с ИГ, с целью "создания угрозы общественному строю" и "подрыва его безопасности". Остальным инкриминировалось то, что они присоединились к ней и были при этом осведомлены об истинных целях группировки.