Суд Бангладеш выдал ордера на арест бывших премьера-министра и главы МВД страны

Международный трибунал по уголовным преступлениям Бангладеш выдал ордера на арест бывшего премьер-министра Шейх Хасины и бывшего министра внутренних дел этой страны Асадуззамана Хана Камаля. Об этом сообщила газета Dhaka Tribune.

Международный трибунал по уголовным преступлениям Бангладеш выдал ордера на арест бывшего премьер-министра Шейх Хасины и экс-министра внутренних дел Асадуззамана Хана Камаля.

Как передает Report, об этом сообщила газета Dhaka Tribune.

Отмечается, что они обвиняются в преступлениях против человечности, совершенных во время массовых протестов в июле-августе 2024 года, в результате которых погибли сотни студентов и гражданских лиц. Суд принял обвинения против Шейх Хасины, Хана Камаля, а также против бывшего генерального инспектора полиции Абдуллы Аль-Мамуна. На 16 июня назначено следующее слушание по этому делу.

Сторона обвинения утверждает, что Шейх Хасина была организатором массовых убийств и отдавала прямые приказы о подавлении протестов силам безопасности и активистам правящей в то время партии "Авами лиг". Прокуратура представила список из 81 свидетеля, готового дать показания против обвиняемых. Ожидается, что судебный процесс будет продолжаться в течение нескольких месяцев.