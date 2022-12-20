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Суд Аргентины отказал в домашнем аресте задержанным по запросу США россиянам

Суд Аргентины отказал в домашнем аресте задержанным по запросу США россиянам Аргентинский суд отказался переводить под домашний арест россиян, задержанных по запросу США.
Другие страны
20 декабря 2022 г. 10:49
Суд Аргентины отказал в домашнем аресте задержанным по запросу США россиянам

Аргентинский суд отказался переводить под домашний арест россиян, задержанных по запросу США.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил журналистам посол России в Буэнос-Айресе Дмитрий Феоктистов.

"Россияне обращались с просьбой освободить их под домашний арест, но пока им навстречу не пошли", - сказал он.

Аргентина все еще не получила запрос на выдачу россиян. Помощь задержанным оказывают аргентинские и российские адвокаты.

В середине ноября американское министерство юстиции сообщило, что двое граждан России были задержаны в Аргентине по запросу США, где им предъявлены обвинения в нарушении авторских прав, мошенничестве и отмывании денег. Власти США приписывают им создание онлайн-библиотеки Z-Library, на которой якобы незаконно размещались в свободном доступе книги в электронном формате.

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