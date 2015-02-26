​Суд Аргентины не стал возбуждать дело против президента

Баку. 26 февраля. REPORT.AZ/ Аргентинский федеральный судья отказался возбуждать дело против президента Кристины Ференандес де Киршнер по подозрениям в препятствовании расследованию нападения на еврейский культурный центр в Буэнос-Айресе в 1994 году.

Как передает Report со ссылкой на BBC, специальный прокурор Альберто Нисман, возглавлявший расследование трагедии, обвинил президента в попытке скрыть "иранский след" в нападении ради выгодной сделки с Тегераном.

В январе Нисман был найден мертвым в своей квартире за несколько часов до выступления в Конгрессе. Обстоятельства его смерти все еще не выяснены.

По словам президента Киршнер, Нисман получал ложную информацию от одного из агентов спецслужб, который хотел дискредитировать ее правительство.