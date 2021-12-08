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Суд арестовал дома Тельмана Исмаилова в Израиле на $3 млн

Суд арестовал дома Тельмана Исмаилова в Израиле на $3 млн Суд Тель-Авива вынес решение по иску БМ-банка, входящего в ВТБ, и арестовал два дома бывшего владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова, стоимость которых оценивается в 3 млн долларов США.
Другие страны
8 декабря 2021 г. 02:39
Суд арестовал дома Тельмана Исмаилова в Израиле на $3 млн
Тельман Исмаилов

Суд Тель-Авива вынес решение по иску БМ-банка, входящего в ВТБ, и арестовал два дома бывшего владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова, стоимость которых оценивается в 3 млн долларов США.

Как передает Report, об этом сообщает газета "Коммерсантъ".

Сам Исмаилов сейчас находится в Черногории, и российские власти добиваются его экстрадиции в страну. По данным издания, в связи с этим соблюдение всех формальностей заняло минимум полгода.

"ВТБ и в дальнейшем продолжит осуществлять все необходимые мероприятия по взысканию задолженности Тельмана Исмаилова и связанных с ним лиц в рамках действующего законодательства", - заявили "Коммерсанту" в пресс-службе банка.

Российские власти заочно арестовали Тельмана Исмаилова в 2017 году и признали его банкротом. С 2018 года он находится в международном розыске. Его обвиняют в организации убийства бизнесменов Владимира Савкина и Юрия Брылева.

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Версия на азербайджанском языке İsraildə Telman İsmayılovun 3 milyon dollarlıq əmlakına həbs qoyulub

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