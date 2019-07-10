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Суд арестовал банковские счета экс-министра России на сумму свыше 120 млн евро

Суд арестовал банковские счета Абызова на сумму свыше 120 млн евро

Басманный суд Москвы наложил арест на 121,7 млн евро, находящихся на банковских счетах бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова, обвиняемого в мошенничестве. 

Как передает Report, об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь суда Юнона Царева.

Царева отметила, что постановление суда пока не обжаловано. По текущему курсу сумма арестованных средств составляет около 8,7 млрд рублей.

1 апреля Басманный суд арестовал денежные средства Абызова в размере более 437 млн рублей, находящиеся на расчетных счетах, 2 апреля - два земельных участка и два жилых дома, расположенных в Московской области, три квартиры и четыре комнаты, а также машино-место в Москве. 16 июня Преображенский суд Москвы наложил арест на 1,667 тыс. обыкновенных акций АО "Промышленные технологии", стоимость которых следствие оценивает в 160 тыс. рублей. По мнению следствия, арест имущества необходим для обеспечения выплаты компенсации потерпевшим и штрафа государству в случае вынесения Абызову обвинительного приговора.

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