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Subaru отзывает 271 тыс. машин в США из-за риска возгорания

Subaru отзывает 271 тыс. машин в США из-за риска возгорания Японская компания Subaru отзывает 271 тысячу автомобилей Subaru Ascent 2019-2022 годов в США из-за риска возгорания и призывает владельцев оставлять свои машины на улице до завершения ремонта.
Другие страны
14 декабря 2022 г. 06:20
Subaru отзывает 271 тыс. машин в США из-за риска возгорания

Японская компания Subaru отзывает 271 тысячу автомобилей Subaru Ascent 2019-2022 годов в США из-за риска возгорания и призывает владельцев оставлять свои машины на улице до завершения ремонта.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters.

По его данным, японский автопроизводитель заявил, что владельцам следует парковаться вдали от строений и не оставлять автомобили без присмотра, пока двигатель работает. Subaru утверждает, что соединение проводки может иметь производственный дефект, который способен привести к возгоранию во время работы отопителя. Было зарегистрировано два пожара, но о травмах или авариях не сообщалось, утверждает Reuters.

По информации агентства, Национальное управление дорожной безопасности США также выступило с рекомендацией оставлять автомобили на открытом воздухе, пока их не отозвали.

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Версия на азербайджанском языке “Subaru” yanğın təhlükəsi səbəbindən 271 min avtomobilini geri çağırır

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