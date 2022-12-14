Subaru отзывает 271 тыс. машин в США из-за риска возгорания

Японская компания Subaru отзывает 271 тысячу автомобилей Subaru Ascent 2019-2022 годов в США из-за риска возгорания и призывает владельцев оставлять свои машины на улице до завершения ремонта.

Японская компания Subaru отзывает 271 тысячу автомобилей Subaru Ascent 2019-2022 годов в США из-за риска возгорания и призывает владельцев оставлять свои машины на улице до завершения ремонта.

Как передает Report , об этом сообщило агентство Reuters.

По его данным, японский автопроизводитель заявил, что владельцам следует парковаться вдали от строений и не оставлять автомобили без присмотра, пока двигатель работает. Subaru утверждает, что соединение проводки может иметь производственный дефект, который способен привести к возгоранию во время работы отопителя. Было зарегистрировано два пожара, но о травмах или авариях не сообщалось, утверждает Reuters.

По информации агентства, Национальное управление дорожной безопасности США также выступило с рекомендацией оставлять автомобили на открытом воздухе, пока их не отозвали.