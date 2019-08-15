​Стюардесса умерла от инфекции после перелета

Стюардесса израильской авиакомпании EIAI умерла после долгого перелета от кори.

Как передаёт Report, об этом сообщает TheMirror.

Отмечается, что 43-летняя многодетная мать Ротем Амитай вылетела из Нью-Йорка в Тель-Авив 26 марта, а через несколько дней после прилета у стюардессы резко поднялась температура, и она впала в кому. Врачи диагностировали у женщины энцефалит и отек головного мозга, который привел к смерти.

Минздрав Израиля не смог установить, где заразилась стюардесса, однако отметили, что от кори женщина делала прививку в детстве.

Ранее сообщалось, что в Нью-Йорке уже более полугода наблюдается эпидемия кори, известно о 800 случаях заболевания.